Джокович разгромил Миллмана и завоевал титул в Токио

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу на турнире в Токио. Первая ракетка мира в двух сетах одержал разгромную победу над австралийцем Джоном Миллманом со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут.

Напомним, в полуфинале Джокович одолел бельгийца Давида Гоффена со счётом 6:3, 6:4, а Миллман взял верх над представителем Австралии Джоном Миллманом — 6:3, 7:6 (7:4).

Призовой фонд соревнований составил $ 1 895 290. В 2018 году турнир выиграл четвёртая ракетка мира из России Даниил Медведев.