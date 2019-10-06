Джокович разгромил Миллмана и завоевал титул в Токио
Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу на турнире в Токио. Первая ракетка мира в двух сетах одержал разгромную победу над австралийцем Джоном Миллманом со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут.
Напомним, в полуфинале Джокович одолел бельгийца Давида Гоффена со счётом 6:3, 6:4, а Миллман взял верх над представителем Австралии Джоном Миллманом — 6:3, 7:6 (7:4).
Призовой фонд соревнований составил $ 1 895 290. В 2018 году турнир выиграл четвёртая ракетка мира из России Даниил Медведев.
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