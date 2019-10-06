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Джокович разгромил Миллмана и завоевал титул в Токио

Джокович разгромил Миллмана и завоевал титул в Токио
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу на турнире в Токио. Первая ракетка мира в двух сетах одержал разгромную победу над австралийцем Джоном Миллманом со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут.

Напомним, в полуфинале Джокович одолел бельгийца Давида Гоффена со счётом 6:3, 6:4, а Миллман взял верх над представителем Австралии Джоном Миллманом — 6:3, 7:6 (7:4).

Призовой фонд соревнований составил $ 1 895 290. В 2018 году турнир выиграл четвёртая ракетка мира из России Даниил Медведев.

Токио (м). Финал
06 октября 2019, воскресенье. 09:30 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Джон Миллман
80
Австралия
Джон Миллман
Д. Миллман
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