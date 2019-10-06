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Фото: Медведев приступил к тренировкам перед стартом «Мастерса» в Шанхае

Фото: Медведев приступил к тренировкам перед стартом «Мастерса» в Шанхае
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий четвёртую строчку в мировом рейтинге, начал подготовку к турниру категории АТР 1000 в Шанхае (Китай).

Спортсмен прилетел на соревнования в четверг, 3 октября, однако ему пришлось потратить время на акклиматизацию после восьмичасового перелёта.

Россиянин приступил к тренировкам на шанхайских кортах, делая упор на своём бэкхенде. «Работа над ударом слева», — прокомментировал снимок теннисист.

Фото доступно в «инстаграме» Даниила Медведева.

В прошлогоднем розыгрыше «Мастерса» в Шанхае 23-летний уроженец Москвы завершил выступление на стадии второго круга, уступив швейцарцу Роджеру Федереру.

Соревнования пройдут в период с 5 по 13 октября. Действующим победителем турнира с призовым фондом $ 7 473 620 является первый номер рейтинга АТР из Сербии Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее хорвата Борны Чорича — 6:3, 6:4.

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