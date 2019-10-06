Медведев: US Open многое изменил во мне. Финал с Надалем останется в памяти

Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, пробивающийся в финал на протяжении пяти соревнований подряд, поделился мыслями о причинах хорошего выступления в текущем сезоне.
«Команда — большая часть моего успеха. Конечно, я держу ракетку и играю на теннисном корте. Но если бы я просто путешествовал один, то никогда бы не был там, где я сейчас нахожусь. Франциска Дозе помогла мне больше сосредотачиваться на теннисном корте, на цели выиграть матч, нежели на других вещах. Даже когда присутствуют отвлекающие факторы, я всё же стараюсь сконцентрироваться на победе, и именно поэтому я так много выигрываю.
Результат, которого я достиг, изменил во мне многое. Я всегда говорил, что опыт — это ключ к успеху. До US Open я никогда не выходил в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Поэтому участие в нём, все эти выигранные матчи, выход в финал и тот пятисетовый поединок с Рафой наверняка останутся в моей памяти. Надеюсь, что на других турнирах я смогу обрести уверенность и опыт и буду готов к каждому матчу», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP Tour.
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