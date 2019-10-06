Джокович в Токио выиграл четвёртый титул в сезоне и 76-й в карьере

Серб Новак Джокович одержал победу в финале турнира в Токио. Первая ракетка мира разгромил австралийца Джона Миллмана со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут.

Уроженец Белграда выиграл четвёртый титул в сезоне (по этому показателю Джокович сравнялся с испанцем Рафаэлем Надалем) и 76-й в карьере. По общему количеству титулов Новака обходят только Джон Макинрой (77), Надаль (84), Иван Лендл (94), Роджер Федерер (102) и Джимми Коннорс (109).

Напомним, на харде Джокович выиграл 56-й турнир. Больше хардовых трофеев только у Федерера — 70.

Призовой фонд соревнований составил $ 1 895 290. В 2018 году турнир в Токио выиграл четвёртая ракетка мира из России Даниил Медведев.