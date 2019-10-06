Миллман – Джоковичу: надеюсь, все в мире понимают, насколько ты хорош
Австралийский теннисист Джон Миллман, сумевший дойти до финала турнира в Токио (Япония), начав соревнования на стадии квалификации, обратился к первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу после поражения в решающей встрече со счётом 3:6, 2:6.
«Звучит глупо, но я надеюсь, что все в мире понимают, насколько ты хорош. Ты абсолютный чемпион и относишься к той категории людей, которых запомнят навсегда. Твоё наследие продолжает увеличиваться и будет жить ещё долго после того, как закончишь играть. Но я уверен, что впереди у тебя ещё несколько лет. Так что поздравляю!» — сказал Миллман на церемонии награждения.
Видео доступно в «твиттере» ATP Tour.
Призовой фонд соревнований категории ATP 500 составил $ 1 895 290.
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