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Миллман – Джоковичу: надеюсь, все в мире понимают, насколько ты хорош

Миллман – Джоковичу: надеюсь, все в мире понимают, насколько ты хорош
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Джон Миллман, сумевший дойти до финала турнира в Токио (Япония), начав соревнования на стадии квалификации, обратился к первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу после поражения в решающей встрече со счётом 3:6, 2:6.

«Звучит глупо, но я надеюсь, что все в мире понимают, насколько ты хорош. Ты абсолютный чемпион и относишься к той категории людей, которых запомнят навсегда. Твоё наследие продолжает увеличиваться и будет жить ещё долго после того, как закончишь играть. Но я уверен, что впереди у тебя ещё несколько лет. Так что поздравляю!» — сказал Миллман на церемонии награждения.

Видео доступно в «твиттере» ATP Tour.

Призовой фонд соревнований категории ATP 500 составил $ 1 895 290.

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