Миллман – Джоковичу: надеюсь, все в мире понимают, насколько ты хорош

Австралийский теннисист Джон Миллман, сумевший дойти до финала турнира в Токио (Япония), начав соревнования на стадии квалификации, обратился к первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу после поражения в решающей встрече со счётом 3:6, 2:6.



«Звучит глупо, но я надеюсь, что все в мире понимают, насколько ты хорош. Ты абсолютный чемпион и относишься к той категории людей, которых запомнят навсегда. Твоё наследие продолжает увеличиваться и будет жить ещё долго после того, как закончишь играть. Но я уверен, что впереди у тебя ещё несколько лет. Так что поздравляю!» — сказал Миллман на церемонии награждения.

Видео доступно в «твиттере» ATP Tour.



Призовой фонд соревнований категории ATP 500 составил $ 1 895 290.