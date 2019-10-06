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Медведев: нормально отношусь к тому, что стал звездой

Медведев: нормально отношусь к тому, что стал звездой
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий четвёртую строчку мирового рейтинга, поделился мыслями о возросшей популярности после успешного выступления на Открытом чемпионате США.

«Как отношусь к тому, что стал звездой? На самом деле я не воспринимаю это как нечто положительное или отрицательное, потому что это нормально. Я просто должен делать всё возможное, чтобы справляться со своими обязанностями, а затем выходить на теннисный корт и пытаться выиграть матч.

Независимо от того, теряешь ли позиции в рейтинге ATP или поднимаешься выше, в жизни будут разные ситуации, с которыми придётся справляться, и всё равно можно хорошо играть в теннис. Надеюсь, я буду действовать всё лучше и лучше на корте», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP Tour.

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