Джокович: на турнире в Токио было ощущение, будто я играю дома

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу на турнире в Токио. В финальном матче уроженец Белграда обыграл австралийца Джона Миллмана со счётом 6:3, 6:2.

«Я провёл великолепную неделю во всех отношениях. Здорово чувствовал себя на корте, тут меня тепло встретили болельщики. Было ощущение, будто я дома. Я отлично подавал, здорово играл, не проиграл ни одного сета.

Эту неделю я точно провёл на более высоком уровне, чем последние несколько месяцев. Постараюсь продолжить в том же духе в Шанхае", — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

Напомним, Джокович выиграл четвёртый титул в сезоне (по этому показателю он сравнялся с испанцем Рафаэлем Надалем) и 76-й в карьере. По общему количеству титулов Новака обходят только Джон Макинрой (77), Надаль (84), Иван Лендл (94), Роджер Федерер (102) и Джимми Коннорс (109).