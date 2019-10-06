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Барти: Осака очень точно подавала, это выбивало меня из колеи

Барти: Осака очень точно подавала, это выбивало меня из колеи
Теннис / WTA 0

Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала результат финала турнира в Пекине (Китай), где она проиграла японке Наоми Осаке со счётом 6:3, 3:6, 2:6.

«Считаю, что был сильный матч. Очень интересный. В некоторых моментах, думаю, я всё делала правильно. Горжусь, что в трудных условиях боролась до конца и цеплялась за любой мяч.

Во втором сете Осака брала инициативу с первого мяча. Временами она блестяще подавала, очень точно. Это выбивало меня из колеи. Все знают, что это её козырь. Я не смогла сыграть более разнообразнее и не давать ей мяч с отскоком на уровне бедра. Но в целом это была прекрасная неделя. Не жалею ни о чём. Не каждую неделю доходишь до полуфиналов и финалов", – сказала Барти после матча.

Осака одержала волевую победу над Барти в финале турнира в Пекине
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