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Тим одержал волевую победу над Циципасом в финале турнира в Пекине

Тим одержал волевую победу над Циципасом в финале турнира в Пекине
Теннис / ATP 0

Первая ракетка турнира в Пекине (Китай) австриец Доминик Тим стал победителем соревнований категории ATP 500. В финальном поединке он обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса, посеянного под третьим номером, со счётом 3:6, 6:4, 6:1. Тим упрочил лидерство по показателю личных встреч – 4-2.

Продолжительность поединка составила 2 часа 13 минут. Тим 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Циципаса 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

Для Тима этот титул стал 15-м в карьере и четвёртым в нынешнем сезоне. В этом году он побеждал на соревнованиях в Кицбюэле (Австрия), в Барселоне (Испания) и в Индиан-Уэллсе (США).

Призовой фонд турнира в Пекине составляет $ 3 666 275.

Пекин (м). Финал
06 октября 2019, воскресенье. 14:30 МСК
Доминик Тим
5
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 1
         
Стефанос Циципас
7
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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