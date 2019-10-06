Тим одержал волевую победу над Циципасом в финале турнира в Пекине

Первая ракетка турнира в Пекине (Китай) австриец Доминик Тим стал победителем соревнований категории ATP 500. В финальном поединке он обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса, посеянного под третьим номером, со счётом 3:6, 6:4, 6:1. Тим упрочил лидерство по показателю личных встреч – 4-2.



Продолжительность поединка составила 2 часа 13 минут. Тим 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Циципаса 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.



Для Тима этот титул стал 15-м в карьере и четвёртым в нынешнем сезоне. В этом году он побеждал на соревнованиях в Кицбюэле (Австрия), в Барселоне (Испания) и в Индиан-Уэллсе (США).



Призовой фонд турнира в Пекине составляет $ 3 666 275.

