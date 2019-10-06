Тим — Циципасу: надеюсь, у нас будет больше финалов на крупнейших турнирах

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал победу на турнире в Пекине. В финальном поединке он обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

«Честно говоря, думаю, что это был один из лучших матчей, которые я сыграл за всю свою карьеру. Знаю, что тебе тяжело, Стефанос. Ты играл потрясающе, и я очень надеюсь, что у нас будет гораздо больше финалов на крупнейших турнирах. В прошлом году у нас было эпическое противостояние, и я надеюсь, что оно продолжится в многочисленных финалах», — приводит слова Тима Reuters.

Тим и Циципас впервые встретились друг с другом в 2019 году. В прошлом году они встречались на корте в официальных матчах 5 раз. После победы Тим упрочил лидерство по показателю личных встреч с Циципасом – 4-2.