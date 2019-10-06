Медведев: моя команда — это значительная часть моего успеха

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев перед стартом «Мастерса» в Шанхае рассказал о важной роли, которую играет в его успехах его команда: тренер Жиль Сервара и психолог Франциска Дозе.

«Моя команда — это значительная часть моего успеха. Конечно, это я держу ракетку и играю на теннисном корте. Но если бы ездил на турниры в одиночку, без кого-то рядом со мной, я бы никогда не был там, где нахожусь сейчас.

Дозе сильно помогла мне стать более сосредоточенным на теннисном корте, думать о цели выиграть матч, не отвлекаясь на другие мысли. Даже если что-то мешает, всё равно стараюсь сосредоточиться на победе, именно поэтому я так много выигрываю», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.