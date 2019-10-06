Джокович рассказал, что мотивирует его побеждать

Австралиец Джон Миллман, проигравший Новаку Джоковичу в финале турнира в Токио, смутил первую ракетку мира многочисленными комплиментами, сказанными в речи на корте после матча. Миллман назвал Джоковича абсолютным чемпионом, которого будут помнить вечно, чем искренне тронул серба.

«Я был очень приятно удивлён и тронут его словами. С его стороны было очень мило сказать нечто подобное. Я стараюсь быть скромным и жить настоящим, хотя, конечно, понимаю, что придёт время, когда больше не буду играть в теннис и будущие поколения, надеюсь, будут вспоминать меня с хорошей стороны. Наследие, которое я оставляю после себя, надеюсь, мотивирует тех парней, которые придут вслед за мной.

Основной источник мотивации должен исходить изнутри, а не извне. Турниры и матчи – это 10-20% того, что вы делаете за год в теннисе. Всё остальное – тренировки. Поэтому нужна ежедневная мотивация, которая направляет вас, когда вы ищете вдохновения, чтобы выйти на корт и отлично сыграть.

Да, я уважаю тех, кто говорит, что нужно усердно работать. Но сам я больше за тот подход, когда работаешь одухотворённо и тебе нравится то, что делаешь. Делать то, что не любишь, долгое время трудно. Я играю в теннис всю свою жизнь и планирую играть ещё много лет в надежде быть здоровым. Движущей силой или самой большой мотивацией на самом деле является любовь к игре, и это должно проявляться и подогревать тебя. Конечно, у меня большие цели, но я стараюсь не преувеличивать их», — приводит слова Джоковича пресс-служба АТР.