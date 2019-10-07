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А. Зверев занял 8-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Медведев — 4-й

А. Зверев занял 8-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Медведев — 4-й
Теннис / ATP 0

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 7 октября немец Александр Зверев поднялся на восьмую строчку, бельгиец Давид Гоффен – на девятую.

Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на четвёртой позиции. Уроженец Москвы квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Чемпионская гонка ATP. 7 октября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7765.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5510.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 4875.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4345.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 3370.
7 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2395.
8 (11). Александр Зверев (Германия) — 2255.
9 (12). Давид Гоффен (Бельгия) — 2235.
10 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2185.
...
17 (21). Карен Хачанов (Россия) — 1605...
31 (32). Андрей Рублёв (Россия) — 1196.

Рублёв поднялся на 33-ю строчку в рейтинге ATP
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