А. Зверев занял 8-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Медведев — 4-й

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 7 октября немец Александр Зверев поднялся на восьмую строчку, бельгиец Давид Гоффен – на девятую.



Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на четвёртой позиции. Уроженец Москвы квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Чемпионская гонка ATP. 7 октября

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7765.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5510.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 4875.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4345.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 3370.

7 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2395.

8 (11). Александр Зверев (Германия) — 2255.

9 (12). Давид Гоффен (Бельгия) — 2235.

10 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2185.

...

17 (21). Карен Хачанов (Россия) — 1605...

31 (32). Андрей Рублёв (Россия) — 1196.