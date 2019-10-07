Осака: будучи первой ракеткой мира, я хотела выигрывать хотя бы турнир в месяц
Японка Наоми Осака рассказала о своём отношении к званию первой ракетки мира. Напомним, рейтинг WTA она возглавила после победы на Открытом чемпионате Австралии. Лидерство японки подошло к концу в июне, когда Эшли Барти из Австралии выиграла «Ролан Гаррос».
«Для меня звание первой ракетки мира означало, что мне нельзя проигрывать. Вообще. Конечно, все проигрывают, но мне нужно было выигрывать турнир в месяц или что-то типа того.
Знаю, что это безумие, но я думала: «Если это получается у Федерера, почему я не смогу?». Причём это не внешнее давление, я сама себя настраивала так — иногда это очень даже помогает, иногда — нет. Внутри меня будто бы происходит сражение», — цитирует 21-летнюю теннисистку Tennis World USA.
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