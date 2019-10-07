Циципас прокомментировал проигранный финал Открытого чемпионата Китая

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал своё поражение в финале Открытого чемпионата Китая. В трёх партиях он уступил австрийцу Доминику Тиму — 6:3, 4:6, 1:6.



«Я был очень близок к победе — в одном очке от брейка, после которого уже подавал бы на титул. Впрочем, виноват лишь я — тогда я сыграл неправильно, позволив Доминику пойти к сетке и обыграть меня.



В целом турнир получился хорошим. Впервые за долгое время. Теперь нельзя слишком восхищаться собой и расслабляться — впереди ещё несколько больших турниров. Если я покажу хороший результат и там, станет очевидно, что стабильность вернулась», — цитирует Циципаса официальный сайт АТР.



В финальном матче Пекина Стефанос вёл 6:3, 2:1 с брейком. При счёте 4:4 у него также был брейк-пойнт.

Тим одержал волевую победу над Циципасом в финале турнира в Пекине