Чилич и Шварцман неожиданно проиграли на старте «Мастерса» в Шанхае
Хорватский теннисист, бывший третий номер рейтинга АТР Марин Чилич не сумел пробиться во второй круг соревнований категории АТР 1000 в Шанхае (Китай). В двух партиях он неожиданно уступил представителю Испании Альберту Рамос-Виньоласу со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты.
Ещё одним высоко рейтинговым теннисистом, покинувшим турнир, стал аргентинец Диего Шварцман. 14-й сеяный уступил канадцу Вашеку Поспишилу со счётом 6:7 (2:7), 2:6. Теннисисты провели на корте 1 час 26 минут.
Действующим чемпионом соревнований в Шанхае является первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее хорвата Борны Чорича — 6:3, 6:4.
Шанхай. 1-й круг
07 октября 2019, понедельник. 07:30 МСК
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|4
Марин Чилич
М. Чилич
- 7 октября 2019
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11:07
-
11:00
-
10:31
-
09:57
-
09:32
-
09:01
-
08:47
-
08:27
-
08:21
-
08:17
-
08:12
- 6 октября 2019
-
22:39
-
20:50
-
20:35
-
18:42
-
16:58
-
16:38
-
15:43
-
15:27
-
15:24
-
14:29
-
13:59
-
13:02
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12:34
-
12:24
-
11:51
-
10:58
-
10:37
-
10:16
- 5 октября 2019
-
23:35
-
22:22
-
21:45
-
21:32
-
21:09
-
20:52
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