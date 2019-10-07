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Чилич и Шварцман неожиданно проиграли на старте «Мастерса» в Шанхае

Чилич и Шварцман неожиданно проиграли на старте «Мастерса» в Шанхае
Теннис / ATP 0

Хорватский теннисист, бывший третий номер рейтинга АТР Марин Чилич не сумел пробиться во второй круг соревнований категории АТР 1000 в Шанхае (Китай). В двух партиях он неожиданно уступил представителю Испании Альберту Рамос-Виньоласу со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты.

Ещё одним высоко рейтинговым теннисистом, покинувшим турнир, стал аргентинец Диего Шварцман. 14-й сеяный уступил канадцу Вашеку Поспишилу со счётом 6:7 (2:7), 2:6. Теннисисты провели на корте 1 час 26 минут.

Действующим чемпионом соревнований в Шанхае является первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее хорвата Борны Чорича — 6:3, 6:4.

Шанхай. 1-й круг
07 октября 2019, понедельник. 07:30 МСК
Альберт Рамос-Виньолас
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Марин Чилич
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Шанхай. 1-й круг
07 октября 2019, понедельник. 09:10 МСК
Вашек Поспишил
Канада
Вашек Поспишил
В. Поспишил
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 2 		2  
         
Диего Шварцман
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
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