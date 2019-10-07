Чилич и Шварцман неожиданно проиграли на старте «Мастерса» в Шанхае

Хорватский теннисист, бывший третий номер рейтинга АТР Марин Чилич не сумел пробиться во второй круг соревнований категории АТР 1000 в Шанхае (Китай). В двух партиях он неожиданно уступил представителю Испании Альберту Рамос-Виньоласу со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты.



Ещё одним высоко рейтинговым теннисистом, покинувшим турнир, стал аргентинец Диего Шварцман. 14-й сеяный уступил канадцу Вашеку Поспишилу со счётом 6:7 (2:7), 2:6. Теннисисты провели на корте 1 час 26 минут.



Действующим чемпионом соревнований в Шанхае является первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее хорвата Борны Чорича — 6:3, 6:4.