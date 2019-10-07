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Потапова проиграла действующей чемпионке на старте турнира в Тяньцзине

Потапова проиграла действующей чемпионке на старте турнира в Тяньцзине
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла пробиться во второй круг турнира в Тяньцзине (Китай), проиграв представительнице Франции Каролин Гарсии, посеянной под четвёртым номером, со счётом 6:2, 2:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.

Анастасия ни разу не подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 500 тыс. Гарсия, являющаяся действующей чемпионкой, поспорит с победительницей поединка Ван Яфань (Китай) — Лорен Дэвис (США).

В прошлогоднем финале Гарсия победила чешку Каролину Плишкову со счётом 7:6 (9:7), 6:3.

Тяньцзинь. 1-й круг
07 октября 2019, понедельник. 08:30 МСК
Каролин Гарсия
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		2 2
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
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