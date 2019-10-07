Определился первый соперник Медведева на «Мастерсе» в Шанхае

Продолжаются матчи первого круга на «Мастерсе» в Шанхае (Китай). В одном из поединков британский теннисист Кэмерон Норри нанёс поражение французу Жилю Симону со счётом 7:5, 6:2.



Таким образом, определился первый соперник россиянина Даниила Медведева, посеянного под третьим номером. Уроженец Москвы сыграет с Норри завтра, 8 октября.



Помимо Медведева в соревнованиях примут участие ещё два представителя России — Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Первым соперником Хачанова станет американец Тейлор Фритц, а Рублёв сразится с прошлогодним финалистом Борной Чоричем, представляющим Хорватию.



Действующим чемпионом турнира в Шанхае является первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович.

Джокович размялся перед встречей с Медведевым А Осака расправилась с первой ракеткой мира, завоевав крупный титул недалеко от своей родины.