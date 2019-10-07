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Определился первый соперник Медведева на «Мастерсе» в Шанхае

Определился первый соперник Медведева на «Мастерсе» в Шанхае
Теннис / ATP 0

Продолжаются матчи первого круга на «Мастерсе» в Шанхае (Китай). В одном из поединков британский теннисист Кэмерон Норри нанёс поражение французу Жилю Симону со счётом 7:5, 6:2.

Таким образом, определился первый соперник россиянина Даниила Медведева, посеянного под третьим номером. Уроженец Москвы сыграет с Норри завтра, 8 октября.

Помимо Медведева в соревнованиях примут участие ещё два представителя России — Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Первым соперником Хачанова станет американец Тейлор Фритц, а Рублёв сразится с прошлогодним финалистом Борной Чоричем, представляющим Хорватию.

Действующим чемпионом турнира в Шанхае является первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович.

Шанхай. 1-й круг
07 октября 2019, понедельник. 07:30 МСК
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		2  
         
Жиль Симон
Франция
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