Определился первый соперник Медведева на «Мастерсе» в Шанхае
Продолжаются матчи первого круга на «Мастерсе» в Шанхае (Китай). В одном из поединков британский теннисист Кэмерон Норри нанёс поражение французу Жилю Симону со счётом 7:5, 6:2.
Таким образом, определился первый соперник россиянина Даниила Медведева, посеянного под третьим номером. Уроженец Москвы сыграет с Норри завтра, 8 октября.
Помимо Медведева в соревнованиях примут участие ещё два представителя России — Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Первым соперником Хачанова станет американец Тейлор Фритц, а Рублёв сразится с прошлогодним финалистом Борной Чоричем, представляющим Хорватию.
Действующим чемпионом турнира в Шанхае является первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович.
Шанхай. 1-й круг
07 октября 2019, понедельник. 07:30 МСК
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Жиль Симон
Ж. Симон
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