Джокович: на Олимпиаде в Токио будет очень сложно избежать жары, но я приеду
Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович рассказал о перспективах выступления на Олимпийских играх в Токио-2020. Напомним, вчера, 6 октября, Новак впервые в карьере сыграл на турнире категории АТР 500 в Токио и выиграл его.
«Я очень надеюсь, что организаторы сумеют грамотно составить расписание олимпийского теннисного турнира. Сыграют одиночки, пары и смешанные дуэты — всё это должно уложиться в 10 дней или что-то около того.
Думаю, что составить грамотное расписание будет тяжело — некоторые матчи будут начинаться в 13:00 или 14:00, так что игры по жаре будет не избежать.
Тем не менее я полон решимости. Планирую подойти к Олимпиаде в хорошей форме и обязательно поучаствовать», — цитирует Джоковича Tennis World USA.
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