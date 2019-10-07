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Тим: расставание с Бресником стало идеальным решением

Тим: расставание с Бресником стало идеальным решением
Теннис / ATP 0

Австриец Доминик Тим прокомментировал прекращение сотрудничества с Гюнтером Бреcником — тренером, работавшим в его команде более 17 лет.

«Считаю расставание с Бресником идеальным решением. Перед турниром в Индиан-Уэллсе (Тим выиграл американский «Мастерс». — Прим. «Чемпионата»), поэтому всё началось, как с чистого листа. И результат пришёл.

Важно то, что дела по-прежнему идут хорошо. Наверное, это лучший сезон в моей карьере — как с точки зрения набранных очков, так и результатов в целом. Чувствую, что нахожусь на правильном пути, и с нетерпением жду, что будет дальше», — цитирует Тима Tennis World USA.

Напомним, с февраля 2019 года тренером пятой ракетки мира является чилиец Николя Массу. На прошлой неделе Доминик выиграй свой 15-й трофей в карьере и четвёртый с Массу.

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