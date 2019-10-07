Циципас: в матче с Федерером на АО я просто парил над кортом

Греческий теннисист Стефанос Циципас вспомнил свою победу над Роджером Федерером в четвёртом раунде Открытого чемпионата Австралии—2019.
«Мне кажется, что в тот день я просто парил над кортом. Сбылась моя мечта — сыграть с Роджером. Более того, это случилось на таком турнире, при такой публике. Было просто замечательно.
Знаете, как говорят, мне было нечего терять. В тот день я испытал именно это чувство», — заявил 21-летний грек в интервью China Global Television Network.
Напомним, в четвёртом круге Australian Open 2019 Циципас одержал победу со счётом 6:7 (11:13), 7:6 (7:3), 7:5, 7:6 (7:5). После победы над Роджером Стефанос обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута, после чего уступил будущему финалисту из Испании Рафаэлю Надалю —2:6, 4:6, 0:6.
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