Федерер объяснил, почему никогда не отказывает фанатам в автографе или фото
38-летний швейцарец Роджер Федерер считает, что каждый болельщик достоин получить внимание своего кумира.
«Конечно же, я стараюсь как можно больше дать автографов и сделать фото с болельщиками. Эти парни прилагают столько усилий чтобы просто оказать свою поддержку — такие вещи много значат для меня.
Невозможно собрать всех болельщиков в одном месте, поэтому каждый раз, когда фанат задаёт мне вопрос я пытаюсь ответить на него, каждый раз когда просят фото, я делаю его. Возможно, этот парень видит тебя впервые в жизни, возможно он приложил очень много усилий чтобы оказаться рядом.
Таким образом я стараюсь подавать правильный пример подрастающему поколению игроков», — цитирует Федерера Tennis World USA.
Федерер: в 15 лет учился давать автографы на случай, если вдруг прославлюсь
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