Маррей в непростом матче обыграл Лондеро на старте «Мастерса» в Шанхае
Британский теннисист Энди Маррей одержал победу в матче первого круга соревнований категории АТР 1000 в Шанхае (Китай). В трёх партиях он оказался сильнее аргентинца Хуана-Игнасио Лондеро — 2:6, 6:2, 6:4.
Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут. На счету Маррея 10 подач навылет, 4 двойные ошибки и 4 брейка. Его соперник отметился 4 эйсами, 2 двойными ошибками и реализацией 3 брейк-пойнтов из 10.
Следующим соперником экс первой ракетки мира станет десятый сеяный из Италии Фабио Фоньини.
Действующим чемпионом соревнований в Шанхае является лидер рейтинга АТР, представляющий Сербию Новак Джокович. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша он обыграл Борну Чорича из Хорватии — 6:3, 6:4.
- 7 октября 2019
-
16:00
-
15:40
-
15:07
-
14:36
-
12:53
-
12:11
-
11:07
-
11:00
-
10:31
-
09:57
-
09:32
-
09:01
-
08:47
-
08:27
-
08:21
-
08:17
-
08:12
- 6 октября 2019
-
22:39
-
20:50
-
20:35
-
18:42
-
16:58
-
16:38
-
15:43
-
15:27
-
15:24
-
14:29
-
13:59
-
13:02
-
12:34
-
12:24
-
11:51
-
10:58
-
10:37
-
10:16
Партнерский контент