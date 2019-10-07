Чилич объявил о скором пополнении в семье

Экс третья ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США—2014 Марин Чилич заявил, что скоро станет отцом.



«Рад поделиться с вами информацией о том, что в команде Чилича появится новый игрок. Он присоединится к нам в 2020 году», — так Чилич подписал фото с детской коляской, опубликованное в своём «твиттере».

В настоящее время хорват является 25-й ракеткой мира. В 2019 году он провёл 35 официальных матчей, в которых сумел одержать 19 побед. 31-летний теннисист более года не выигрывал трофеев.



Интересно, что в настоящее время в активе Марина 499 побед на уровне АТР тура. Последние два матча — в Пекине и Шанхае он проиграл.