Чилич объявил о скором пополнении в семье
Экс третья ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США—2014 Марин Чилич заявил, что скоро станет отцом.
«Рад поделиться с вами информацией о том, что в команде Чилича появится новый игрок. Он присоединится к нам в 2020 году», — так Чилич подписал фото с детской коляской, опубликованное в своём «твиттере».
В настоящее время хорват является 25-й ракеткой мира. В 2019 году он провёл 35 официальных матчей, в которых сумел одержать 19 побед. 31-летний теннисист более года не выигрывал трофеев.
Интересно, что в настоящее время в активе Марина 499 побед на уровне АТР тура. Последние два матча — в Пекине и Шанхае он проиграл.
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