Свитолина: я отдыхаю на этой неделе, а Монфис играет

Украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила о своих планах на ближайшую неделю.
«На этой неделе мы с Гаэлем в Шанхае. Он играет, а я его поддерживаю. Надеемся, всё будет отлично», — приводит слова Свитолиной пресс-служба «Мастерса» в Шанхае.
Напомним, француз одержал победу на старте соревнований. Он в трёх сетах сломил сопротивление итальянца Лоренцо Сонего со счётом 7:5, 6:7 (1:7), 6:3.
Свитолина и Монфис ведут борьбу за попадание на Итоговые турниры. Элина на текущий момент занимает седьмое место в чемпионской гонке WTA, а Гаэль находится на 12-й строчке в гонке ATP.
Украинка заявлена на турнир «ВТБ Кубок Кремля», который начнётся 14 октября. Ранее Свитолина выступила на турнире в Пекине, где в четвертьфинале проиграла Кики Бертенс из Нидерландов.
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