Медведев и Вавринка примут участие в выставочном турнире в Саудовской Аравии

Организаторы выставочного теннисного турнира в Саудовской Аравии сообщили, что соревнования пройдут с 12 по 14 декабря в пригороде Эр-Рияда.
В числе участников уже оказались финалист US Open 2019 россиянин Даниил Медведев, представитель Швейцарии Стэн Вавринка, итальянец Фабио Фоньини и бельгиец Давид Гоффен. Вскоре станут известны имена ещё четверых теннисистов.
Напомним, Медведев является четвёртой ракеткой мира. На этой неделе Даниил готовится стартовать на «Мастерсе» в Шанхае. В прошлогоднем розыгрыше турнира уроженец Москвы завершил выступления на стадии второго круга, уступив швейцарцу Роджеру Федереру.
В 2019 году соревнования в Шанхае состоятся в период с 5 по 13 октября. Их действующим победителем является первый номер рейтинга АТР из Сербии Новак Джокович.
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