Федерер кардинально изменил фотографию в своём профиле в «Твиттере»
Швейцарский теннисист Роджер Федерер решил опубликовать свою детскую фотографию в профиле социальной сети «Твиттер».
Напомним, Федерер завоевал 20 титулов на турнирах «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. Швейцарец непрерывно входил в топ-10 мирового рейтинга в одиночном разряде с октября 2002 по ноябрь 2016 года. Он также является победителем 110 турниров ATP и обладателем Кубка Дэвиса 2014 года.
В настоящее время Федерер занимает третье место в рейтинге ATP. Из-за отказа от участия в соревнованиях испанца Рафаэля Надаля швейцарец посеян на «Мастерсе» в Шанхае (Китай) под вторым номером. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.
Запись доступна на странице Федерера в «Твиттере».
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