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Тарпищев: Александрова не случайно стала первой ракеткой России

Тарпищев: Александрова не случайно стала первой ракеткой России
Теннис / Кубок Кремля 0

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев надеется, что российские теннисистки смогут удачно выступить на турнире «ВТБ Кубок Кремля». В соревнованиях примут участие Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.

«Екатерина Александрова на удивление показывает очень быстрый теннис и совершенно не случайно стала первой ракеткой России. Надеемся также на удачное выступление Кудерметовой, в последнее время демонстрирующей стабильную игру. Будем с интересом следить за нашими девушками. Особенно учитывая, что следующий год олимпийский и все очки идут сейчас в зачёт», — цитирует Тарпищева пресс-служба турнира.

Напомним, действующей чемпионкой Кубка Кремля является Касаткина. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира она оказалась сильнее представительницы Туниса Онс Жабер.

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