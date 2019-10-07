Тарпищев: Александрова не случайно стала первой ракеткой России

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев надеется, что российские теннисистки смогут удачно выступить на турнире «ВТБ Кубок Кремля». В соревнованиях примут участие Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.
«Екатерина Александрова на удивление показывает очень быстрый теннис и совершенно не случайно стала первой ракеткой России. Надеемся также на удачное выступление Кудерметовой, в последнее время демонстрирующей стабильную игру. Будем с интересом следить за нашими девушками. Особенно учитывая, что следующий год олимпийский и все очки идут сейчас в зачёт», — цитирует Тарпищева пресс-служба турнира.
Напомним, действующей чемпионкой Кубка Кремля является Касаткина. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира она оказалась сильнее представительницы Туниса Онс Жабер.
- 7 октября 2019
-
20:47
-
20:36
-
19:53
-
18:12
-
16:56
-
16:34
-
16:26
-
16:00
-
15:40
-
15:07
-
14:36
-
12:53
-
12:11
-
11:07
-
11:00
-
10:31
-
09:57
-
09:32
-
09:01
-
08:47
-
08:27
-
08:21
-
08:17
-
08:12
- 6 октября 2019
-
22:39
-
20:50
-
20:35
-
18:42
-
16:58
-
16:38
-
15:43
-
15:27
-
15:24
-
14:29
-
13:59