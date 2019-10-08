Энди Маррей впервые с 2017 года одержал минимум по одной победе на трёх турнирах

Британский теннисист Энди Маррей, перенесший в этом году операцию по замене тазобедренного сустава, в первом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай) взял верх над аргентинцем Хуаном-Игнасио Лондеро со счётом 2:6, 6:2, 6:4.
Таким образом, бывшая первая ракетка мира выиграл по матчу на трёх турнирах кряду — в Чжухае, Пекине и Шанхае. Такое не удавалось Маррею с апреля-мая 2017 года. Вскоре он пропустил почти полтора года из-за травмы бедра. Однако Энди после замены тазобедренного сустава смог вернуться в тур.
Следующим соперником Маррея станет итальянец Фабио Фоньини, посеянный под 10-м номером.
Действующим чемпионом соревнований в Шанхае является лидер рейтинга АТР серб Новак Джокович. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша он обыграл Борну Чорича из Хорватии.
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