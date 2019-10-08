Рублёв победил прошлогоднего финалиста на старте «Мастерса» в Шанхае
Российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай), обыграв представителя Хорватии Борну Чорича, посеянного под 12-м номером, со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.
Андрей 15 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в третий круг соревнований с призовым фондом $ 8 322 885 Рублёв поспорит с победителем поединка Гидо Пелья (Аргентина) — Джон Миллман (Австралия).
Действующим чемпионом турнира в Шанхае является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Чорича со счётом 6:3, 6:4.
Шанхай. 1-й круг
08 октября 2019, вторник. 07:30 МСК
33
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
15
Борна Чорич
Б. Чорич
Рублёв поднялся на 33-ю строчку в рейтинге ATP
- 8 октября 2019
-
10:26
-
10:05
-
09:33
-
09:17
-
00:55
-
00:14
- 7 октября 2019
-
23:36
-
23:00
-
20:47
-
20:36
-
19:53
-
18:12
-
16:56
-
16:34
-
16:26
-
16:00
-
15:40
-
15:07
-
14:36
-
12:53
-
12:11
-
11:07
-
11:00
-
10:31
-
09:57
-
09:32
-
09:01
-
08:47
-
08:27
-
08:21
-
08:17
-
08:12
- 6 октября 2019
-
22:39
-
20:50
-
20:35
Партнерский контент