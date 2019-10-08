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Рублёв победил прошлогоднего финалиста на старте «Мастерса» в Шанхае

Рублёв победил прошлогоднего финалиста на старте «Мастерса» в Шанхае
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай), обыграв представителя Хорватии Борну Чорича, посеянного под 12-м номером, со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

Андрей 15 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований с призовым фондом $ 8 322 885 Рублёв поспорит с победителем поединка Гидо Пелья (Аргентина) — Джон Миллман (Австралия).

Действующим чемпионом турнира в Шанхае является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Чорича со счётом 6:3, 6:4.

Шанхай. 1-й круг
08 октября 2019, вторник. 07:30 МСК
Андрей Рублёв
33
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
4 		6 4  
         
Борна Чорич
15
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
Рублёв поднялся на 33-ю строчку в рейтинге ATP
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