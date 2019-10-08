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Бенуа Пэр установил личный рекорд по количеству побед в одном сезоне

Бенуа Пэр установил личный рекорд по количеству побед в одном сезоне
Теннис / ATP 0

Французский теннисист Бенуа Пэр сумел пробиться во второй круг соревнований категории АТР 1000 в Шанхае (Пекин). Победа над итальянцем Марко Чеккинато стала для него 41-й в 2019 году — это личный рекорд 30-летнего уроженца Авиньона.

Предыдущий рекорд Пэр установил в 2013 году. Для того чтобы выиграть 41 матч, Бенуа потребовалось сыграть в 32 турнирах. В текущем сезоне на счету француза два титула — в Лионе (Франция) и Марракеше (Марокко). За все предыдущие годы карьеры он выиграл лишь один турнир — Бостад-2015.

Следующим соперником Бенуа станет первая ракетка Грузии и 15-й сеяный на турнире Николоз Басилашвили. Действующим чемпионом соревнований является Новак Джокович.

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