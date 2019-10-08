Бенуа Пэр установил личный рекорд по количеству побед в одном сезоне
Французский теннисист Бенуа Пэр сумел пробиться во второй круг соревнований категории АТР 1000 в Шанхае (Пекин). Победа над итальянцем Марко Чеккинато стала для него 41-й в 2019 году — это личный рекорд 30-летнего уроженца Авиньона.
Предыдущий рекорд Пэр установил в 2013 году. Для того чтобы выиграть 41 матч, Бенуа потребовалось сыграть в 32 турнирах. В текущем сезоне на счету француза два титула — в Лионе (Франция) и Марракеше (Марокко). За все предыдущие годы карьеры он выиграл лишь один турнир — Бостад-2015.
Следующим соперником Бенуа станет первая ракетка Грузии и 15-й сеяный на турнире Николоз Басилашвили. Действующим чемпионом соревнований является Новак Джокович.
- 8 октября 2019
-
10:26
-
10:05
-
09:33
-
09:17
-
00:55
-
00:14
- 7 октября 2019
-
23:36
-
23:00
-
20:47
-
20:36
-
19:53
-
18:12
-
16:56
-
16:34
-
16:26
-
16:00
-
15:40
-
15:07
-
14:36
-
12:53
-
12:11
-
11:07
-
11:00
-
10:31
-
09:57
-
09:32
-
09:01
-
08:47
-
08:27
-
08:21
-
08:17
-
08:12
- 6 октября 2019
-
22:39
-
20:50
-
20:35
Партнерский контент