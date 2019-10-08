Маррей — о Фоньини: Фабио нестабилен, но очень талантлив

Британец Энди Маррей поделился мыслями о предстоящем матче второго раунда «Мастерса» в Шанхае (Китай). Его соперником станет итальянец Фабио Фоньини.



«Фабио — очень талантливый теннисист. Он всегда играет тонко, классно двигается. С ним всегда приходится очень тяжело. Да, порой Фоньини бывает нестабилен, но в последнее время он действительно хорош.



Что касается меня, то с каждым турниром, с каждой неделей я чувствую себя лучше. Сразу после операции ощущения были так себе, но за последние две или три недели я сделал серьёзный шаг, прилично прибавил в игре. По сравнению с серией североамериканских турниров я намного лучше двигаюсь. Надеюсь, это не мой предел», — цитирует Маррея официальный сайт АТР.