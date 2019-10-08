Медведев объяснил, что ему может дать выход в финал US Open

Четвёртая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев считает что приобретённый на Открытом чемпионате США опыт поможет ему в дальнейших играх на других турнирах.



«Результаты, которые я достиг многое изменили во мне. Я всегда говорил, что опыт — это ключевая вещь в теннисе. До Открытого чемпионата США я никогда не пробивался даже в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Теперь же у меня за спиной и полуфинал и тяжелейший пятисетовый финал с Надалем — это наверняка отложило определённый отпечаток, осталось в моей голове.



Надеюсь, что приобретённая уверенность и опыт будут помогать мне на других турнирах — я буду готов к каждому матчу, который провожу», — цитирует Медведева официальный сайт АТР.

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