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Джокович одержал первую победу на «Мастерсе» в Шанхае

Джокович одержал первую победу на «Мастерсе» в Шанхае
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира Новак Джокович пробился во второй круг парного турнира категории АТР 1000 в Шанхае (Китай). В дуэте с Филипом Краиновичем он обыграл пятых сеяных Кевина Кравица и Андреаса Миса — 6:3, 3:6, [10:3].

Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. На счету Джоковича и Краиновича 6 подач навылет, 2 двойные ошибки и стопроцентная реализация брейк-пойнтов — 1 из 1. Кравиц и Мис отметились 5 эйсами, 2 двойными ошибками и сумели реализовать лишь 1 брейк-пойнт из 8.

Следующими соперниками сербских теннисистов станут победители матча Дж. Маррей/Ник Скупски (Великобритания) — Гао Чин / Же Ли (Китай).

В одиночном разряде соревнований Джокович стартует во втором круге, где его соперником станет канадец Денис Шаповалов.

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