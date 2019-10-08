Джокович одержал первую победу на «Мастерсе» в Шанхае

Первая ракетка мира Новак Джокович пробился во второй круг парного турнира категории АТР 1000 в Шанхае (Китай). В дуэте с Филипом Краиновичем он обыграл пятых сеяных Кевина Кравица и Андреаса Миса — 6:3, 3:6, [10:3].



Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. На счету Джоковича и Краиновича 6 подач навылет, 2 двойные ошибки и стопроцентная реализация брейк-пойнтов — 1 из 1. Кравиц и Мис отметились 5 эйсами, 2 двойными ошибками и сумели реализовать лишь 1 брейк-пойнт из 8.



Следующими соперниками сербских теннисистов станут победители матча Дж. Маррей/Ник Скупски (Великобритания) — Гао Чин / Же Ли (Китай).



В одиночном разряде соревнований Джокович стартует во втором круге, где его соперником станет канадец Денис Шаповалов.