Энди Маррей сыграет на Australian Open — 2020

Экс первая ракетка мира из Великобритании Энди Маррей подтвердил свои намерения выступить на Открытом чемпионате Австралии — 2020. Об этом сообщает пресс-служба турнира.



Австралийский мэйджор стал последним, на котором британец выступал в одиночном разряде. После поражения в первом круге Роберто Баутисте-Агуту он объявил о завершении профессиональной карьеры.

Тем не менее после окончания турнира Энди решился на повторную операцию на тазобедренном суставе. Пройдя восстановительный период, британец вернулся в большой теннис, однако выступил лишь на нескольких турнирах, включая парный и смешанный разряды Уимблдона. На прошлой неделе теннисист впервые за два года обыграл теннисиста, представляющего топ-15 рейтинга АТР.



Напомним, 32-летний Маррей является пятикратным финалистом Australian Open.