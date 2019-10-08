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Россиянка Кудерметова вышла во второй круг турнира в Тяньцзине

Россиянка Кудерметова вышла во второй круг турнира в Тяньцзине
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Тяньцзине (Китай), обыграв представительницу Австралии Айлу Томлянович со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Вероника 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 500 тыс. Кудерметова поспорит с китаянкой Чжэн Сайсай, посеянной под седьмым номером. Турнир завершится 13 октября.

Действующей чемпионкой турнира в Тяньцзине является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она победила чешку Каролину Плишкову со счётом 7:6 (9:7), 6:3.

Тяньцзинь. 1-й круг
08 октября 2019, вторник. 09:55 МСК
Вероника Кудерметова
45
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Айла Томлянович
50
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
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