Россиянка Кудерметова вышла во второй круг турнира в Тяньцзине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Тяньцзине (Китай), обыграв представительницу Австралии Айлу Томлянович со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Вероника 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 500 тыс. Кудерметова поспорит с китаянкой Чжэн Сайсай, посеянной под седьмым номером. Турнир завершится 13 октября.

Действующей чемпионкой турнира в Тяньцзине является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она победила чешку Каролину Плишкову со счётом 7:6 (9:7), 6:3.