Джокович рассказал, что мотивирует его каждый день выходить на корт

Первая ракетка мира Новак Джокович считает, что для хороших результатов в своём ремесле ты должен получать от него удовольствие.



«Основной источник мотивации должен исходить изнутри. Вы играете официальные матчи, но это лишь 10 или 20 процентов от всего тенниса, который вы пропускаете через себя на протяжении года. Всё остальное — это практика, для которой нужна ежедневная мотивация.



Я уважаю людей, которые говорят: «Усердно работай», но у меня несколько другой подход. Дело, которым ты занимаешься, должно быть любимым. Если ты играешь в теннис через силу, в определённый момент это становится делать очень сложно», — цитирует Джоковича Tennis World USA.



Напомним, серб является 16-кратным победителем турниров «Большого шлема».