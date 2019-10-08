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Циципас: после Кубка Лэйвера меня заставляли пить алкоголь — было отвратительно

Циципас: после Кубка Лэйвера меня заставляли пить алкоголь — было отвратительно
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как отпраздновал победу на Кубке Лэйвера в составе команды Европы.

«Мы праздновали всей командой. Некоторые партнёры заставляли меня пить алкоголь — это было отвратительно. Мне совсем не понравилось, было плохо. Мама, слышишь? Они заставляли меня это делать! Я покажу видео, если ты не веришь — они скандировали моё имя и заставляли пить», — заявил Циципас в одном из своих видеоблогов на платформе YouTube.

Напомним, помимо Стефаноса в составе команды Европы выступали Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Александр Зверев, Доминик Тим, Фабио Фоньини и Роберто Баутиста-Агут.

В настоящее время Циципас является седьмой ракеткой мира. На прошлой неделе 21-летний грек пробился в финал турнира в Пекине, где в трёх партиях уступил Доминику Тиму из Австрии.

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