Циципас: после Кубка Лэйвера меня заставляли пить алкоголь — было отвратительно

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как отпраздновал победу на Кубке Лэйвера в составе команды Европы.
«Мы праздновали всей командой. Некоторые партнёры заставляли меня пить алкоголь — это было отвратительно. Мне совсем не понравилось, было плохо. Мама, слышишь? Они заставляли меня это делать! Я покажу видео, если ты не веришь — они скандировали моё имя и заставляли пить», — заявил Циципас в одном из своих видеоблогов на платформе YouTube.
Напомним, помимо Стефаноса в составе команды Европы выступали Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Александр Зверев, Доминик Тим, Фабио Фоньини и Роберто Баутиста-Агут.
В настоящее время Циципас является седьмой ракеткой мира. На прошлой неделе 21-летний грек пробился в финал турнира в Пекине, где в трёх партиях уступил Доминику Тиму из Австрии.
- 8 октября 2019
-
14:16
-
13:36
-
13:04
-
12:33
-
12:25
-
11:24
-
11:15
-
10:56
-
10:46
-
10:26
-
10:05
-
09:33
-
09:17
-
00:55
-
00:14
- 7 октября 2019
-
23:36
-
23:00
-
20:47
-
20:36
-
19:53
-
18:12
-
16:56
-
16:34
-
16:26
-
16:00
-
15:40
-
15:07
-
14:36
-
12:53
-
12:11
-
11:07
-
11:00
-
10:31
-
09:57
-
09:32