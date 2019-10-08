Тим назвал самый важный титул в своей карьере
Пятая ракетка мира из Австрии Доминик Тим считает победу над Роджером Федерером в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) самой важной в карьере. Напомним, на прошлой неделе австриец стал чемпионом соревнований в Пекине (Китай).
«В финале турнира в Пекине я провёл один из лучших матчей в жизни. Вся моя игра, то, как я шёл по турнирной сетке и решающий матч (Тим вернулся в игру, проигрывая сет и брейк. — Прим. «Чемпионата»), вынуждает сделать вывод, что трофей в Пекине — один из лучших в моей карьере. Наверное, даже второй по важности.
Первый? Это турнир в Индиан-Уэллсе. Покрытие там медленное, что очень подходит для моей игры. К тому же в финале я обыграл Роджера», — цитирует Тима Tennis World USA.
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