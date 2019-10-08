Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Хачанов и Рублёв за 57 минут проиграли на старте парного «Мастерса» в Шанхае

Хачанов и Рублёв за 57 минут проиграли на старте парного «Мастерса» в Шанхае
Теннис / ATP 0

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв не сумели пробиться во второй круг парных соревнований категории АТР 1000 в Шанхае (Пекин). В двух партиях они уступили канадцу Денису Шаповалову и индусу Рохану Боппане — 1:6, 4:6.

Продолжительность матча составила 57 минут. На счету российского дуэта пять подач навылет, одна двойная ошибка и стопроцентная реализация брейк-пойнтов. Боппана и Шаповалов отметились четырьмя эйсами, одной двойной ошибкой и реализовали четыре брейк-пойнта из четырёх.

Напомним, на прошлой неделе Хачанов и Рублёв пробились в полуфинал парных соревнований в Пекине (Китай), где уступили Лукашу Куботу из Польши и представителю Бразилии Марсело Мело.

Ранее Рублёв пробился во второй круг одиночного турнира в Шанхае — в двух сетах он обыграл прошлогоднего финалиста Борну Чорича.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019