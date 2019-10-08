Стали известны обладатели уайлд-кард на «ВТБ Кубок Кремля»
Директор мужского турнира «ВТБ Кубок Кремля» Амир Тарпищев оценил состав участников турнира от России и назвал обладателей уайлд-кард. Соревнования пройдут с 14 по 20 октября.
«В Кубке Кремля примут участие лучшие российские теннисисты. Также хочу отметить, что на турнире будут участвовать молодые талантливые игроки.
Что касается уайлд-кард, то их получили Евгений Донской и Алибек Качмазов. По третьей квоте пока информации нет», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
В 2018 году победителем Кубка Кремля стал россиянин Карен Хачанов. В финале он за 55 минут обыграл представителя Франции Адриана Маннарино со счётом 6:2, 6:2. Для Карена этот титул стал третьим в карьере.
Тарпищев: благодаря Кубку Кремля родился русский теннис
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