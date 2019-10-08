Квитова снялась с Кубка Кремля

Бывшая вторая ракетка планеты чешка Петра Квитова, в настоящее время занимающая седьмую строчку мирового рейтинга, не сможет принять участие в турнире «ВТБ Кубок Кремля», который состоится с 14 по 20 октября в Москве. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.



Ранее стало известно, что от участия в турнире также отказалась действующая чемпионка Уимблдона Симона Халеп из Румынии. С полным списком участниц женской сетки можно ознакомиться на «Чемпионате» — приехать в столицу России планируют Элина Свитолина, Кики Бертенс и Йоханна Конта.

Напомним, действующей чемпионкой Кубка Кремля является россиянка Дарья Касаткина. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее представительницы Туниса Онс Жабер — 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.