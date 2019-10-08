Тарпищев: Шарапова на Кубке Кремля рассматривалась как имиджевая составляющая

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мыслями об отказе Марии Шараповой от участия в московском турнире «ВТБ Кубок Кремля». Соревнования пройдут в Москве в период с 14 по 20 октября.

Напомним, россиянка предпочла соревнованиям в столице России выступление в Люксембурге.



«Мария Шарапова не попадала на турнир в силу своего рейтинга и рассматривалась только с позиции «уайлд-кард». У Шараповой очень сложный график. Турнир в Люксембурге для неё может не состояться, так как она травмирована.



Возможность её приезда мы рассматривали как имиджевую составляющую. К сожалению, она решила попробовать играть, поэтому получился Люксембург», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.