Федерер обыграл Рамос-Виньоласа и вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае

Швейцарский теннисист Роджер Федерер (2) не испытал проблем в своём стартовом матче на соревнованиях категории АТР 1000 в Шанхае (Китай). В двух партиях он обыграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа — 6:2, 7:6 (7:5).



Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. На счету Федерера 8 эйсов и 2 реализованных брейка из 5. Опытный теннисист избежал двойных ошибок. Рамос-Виньолас отметился 7 подачами навылет и 4 двойными ошибками. Испанец не имел шансов взять подачу соперника.



Следующим соперником 38-летнего швейцарца станет победитель матча Давид Гоффен (Бельгия, 13) — Михаил Кукушкин (Казахстан).



Действующим чемпионом «Мастерса» в Шанхае является лидер рейтинга АТР Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл хорвата Борну Чорича — 6:3, 6:4.