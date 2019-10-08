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Федерер обыграл Рамос-Виньоласа и вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае

Федерер обыграл Рамос-Виньоласа и вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер (2) не испытал проблем в своём стартовом матче на соревнованиях категории АТР 1000 в Шанхае (Китай). В двух партиях он обыграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа — 6:2, 7:6 (7:5).

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. На счету Федерера 8 эйсов и 2 реализованных брейка из 5. Опытный теннисист избежал двойных ошибок. Рамос-Виньолас отметился 7 подачами навылет и 4 двойными ошибками. Испанец не имел шансов взять подачу соперника.

Следующим соперником 38-летнего швейцарца станет победитель матча Давид Гоффен (Бельгия, 13) — Михаил Кукушкин (Казахстан).

Действующим чемпионом «Мастерса» в Шанхае является лидер рейтинга АТР Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл хорвата Борну Чорича — 6:3, 6:4.

Шанхай. 2-й круг
08 октября 2019, вторник. 13:30 МСК
Альберт Рамос-Виньолас
46
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 5  
6 		7 7  
         
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
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