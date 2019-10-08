Давыденко, тренирующий Хачанова, притворился спящим по ходу матча

Бывший российский теннисист, экс третья ракетка мира Николай Давыденко, видимо, был не слишком впечатлён игрой Карен Хачанова и Андрея Рублёва на старте парного турнира в Шанхае (Пекин). Николай, тренирующий Хачанова, притворился спящим, вероятно намекнув на не самый зрелищный матч. Россияне в итоге проиграли со счётом 1:6, 4:6.

Видео доступно в «твиттере» «ATP Tour».

В одиночном разряде Хачанов и Рублёв выступают успешнее — Андрей сегодня в двух партиях обыграл прошлогоднего финалиста соревнований Борну Чорича из Хорватии. Что касается подопечного Давыденко, то он стартует на «Мастерсе» со второго круга — его первым соперником станет американец Тейлор Фритц.

Действующим чемпионом соревнований является лидер рейтинга АТР из Сербии Новак Джокович.