Давыденко, тренирующий Хачанова, притворился спящим по ходу матча

Бывший российский теннисист, экс третья ракетка мира Николай Давыденко, видимо, был не слишком впечатлён игрой Карен Хачанова и Андрея Рублёва на старте парного турнира в Шанхае (Пекин). Николай, тренирующий Хачанова, притворился спящим, вероятно намекнув на не самый зрелищный матч. Россияне в итоге проиграли со счётом 1:6, 4:6.
Видео доступно в «твиттере» «ATP Tour».
В одиночном разряде Хачанов и Рублёв выступают успешнее — Андрей сегодня в двух партиях обыграл прошлогоднего финалиста соревнований Борну Чорича из Хорватии. Что касается подопечного Давыденко, то он стартует на «Мастерсе» со второго круга — его первым соперником станет американец Тейлор Фритц.
Действующим чемпионом соревнований является лидер рейтинга АТР из Сербии Новак Джокович.
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