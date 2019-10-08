Оже-Альяссим вторым квалифицировался на NextGen Finals 2019
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стал вторым после грека Стефаноса Циципаса, кому удалось гарантировать себе участие в молодёжном Итоговом турнире АТР.
Стоит отметить, что Циципас, будучи действующим победителем NextGen Finals, сохраняет шансы на попадание и на взрослый Итоговый турнир.
Сегодня, 8 октября, 19-летний Оже-Альяссим пробился во второй круг «Мастерса» в Шанхае, обыграл теннисиста из Казахстана Александра Бублика. Всего в 2019 году он провёл 61 матч, в которых одержал 38 побед. В его активе нет завоёванных титулов, однако на «Мастерсе» в Майами (США) он добрался до полуфинала, таким образом установив рекорд турнира.
Молодёжный итоговый турнир пройдёт в Милане (Италия) в период с 4 по 10 ноября.
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