Оже-Альяссим вторым квалифицировался на NextGen Finals 2019

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стал вторым после грека Стефаноса Циципаса, кому удалось гарантировать себе участие в молодёжном Итоговом турнире АТР.



Стоит отметить, что Циципас, будучи действующим победителем NextGen Finals, сохраняет шансы на попадание и на взрослый Итоговый турнир.



Сегодня, 8 октября, 19-летний Оже-Альяссим пробился во второй круг «Мастерса» в Шанхае, обыграл теннисиста из Казахстана Александра Бублика. Всего в 2019 году он провёл 61 матч, в которых одержал 38 побед. В его активе нет завоёванных титулов, однако на «Мастерсе» в Майами (США) он добрался до полуфинала, таким образом установив рекорд турнира.



Молодёжный итоговый турнир пройдёт в Милане (Италия) в период с 4 по 10 ноября.