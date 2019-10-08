Маррей проиграл Фоньини во 2-м круге «Мастерса» в Китае, дважды не подав на матч
Британский теннисист Энди Маррей не смог преодолеть второй круг «Мастерса» в Шанхае. 32-летний уроженец Глазго в трёх сетах проиграл итальянцу Фабио Фоньини со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:7 (2:7). Продолжительность встречи составила 3 часа 11 минут.
В активе Маррея 13 подач навылет, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10. Фоньини выполнил 9 эйсов, 12 раз ошибся на подаче и сделал 4 брейка.
За выход в четвертьфинал итальянец поборется с победителем матча Тейлор Фритц (США) — Карен Хачанов (Россия, 7).
Действующим чемпионом «Мастерса» в Шанхае является лидер рейтинга АТР серб Новак Джокович. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша он обыграл Борну Чорича из Хорватии. Турнир завершится 13 октября.
Шанхай. 2-й круг
08 октября 2019, вторник. 13:45 МСК
12
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
2 : 1
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|6 2
289
Энди Маррей
Э. Маррей
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