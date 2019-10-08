Медведев: место в рейтинге ATP не имеет значения

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу со счётом 6:3, 6:1 в матче с британцем Кэмероном Норри на «Мастерсе» в Шанхае (Китай). Уроженец Москвы отметил, что ему нельзя расслабляться.

«Не чувствую себя непобедимым, ведь я же проиграл несколько матчей. Если бы, скажем, я выиграл пять турниров в США, тогда я бы мог заявить такое. Делаю всё, чтобы сохранить нынешнюю форму. Это непросто, ведь как только позволишь себе расслабиться, результаты начнут падать. Поэтому тренируюсь на максимуме.

Не имеет значения, на каком месте в рейтинге ты находишься. Можно как падать, так и подниматься. В карьере возникают разные ситуации. Надо контролировать эмоции и показывать лучший теннис», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Следующим соперником первой ракетки России станет в Шанхае представитель Канады Вашек Поспишил.