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Медведев: место в рейтинге ATP не имеет значения

Медведев: место в рейтинге ATP не имеет значения
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу со счётом 6:3, 6:1 в матче с британцем Кэмероном Норри на «Мастерсе» в Шанхае (Китай). Уроженец Москвы отметил, что ему нельзя расслабляться.

«Не чувствую себя непобедимым, ведь я же проиграл несколько матчей. Если бы, скажем, я выиграл пять турниров в США, тогда я бы мог заявить такое. Делаю всё, чтобы сохранить нынешнюю форму. Это непросто, ведь как только позволишь себе расслабиться, результаты начнут падать. Поэтому тренируюсь на максимуме.

Не имеет значения, на каком месте в рейтинге ты находишься. Можно как падать, так и подниматься. В карьере возникают разные ситуации. Надо контролировать эмоции и показывать лучший теннис», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Следующим соперником первой ракетки России станет в Шанхае представитель Канады Вашек Поспишил.

Медведев разгромил Норри и пробился в третий круг «Мастерса» в Шанхае
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