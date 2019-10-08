Медведев: место в рейтинге ATP не имеет значения

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу со счётом 6:3, 6:1 в матче с британцем Кэмероном Норри на «Мастерсе» в Шанхае (Китай). Уроженец Москвы отметил, что ему нельзя расслабляться.
«Не чувствую себя непобедимым, ведь я же проиграл несколько матчей. Если бы, скажем, я выиграл пять турниров в США, тогда я бы мог заявить такое. Делаю всё, чтобы сохранить нынешнюю форму. Это непросто, ведь как только позволишь себе расслабиться, результаты начнут падать. Поэтому тренируюсь на максимуме.
Не имеет значения, на каком месте в рейтинге ты находишься. Можно как падать, так и подниматься. В карьере возникают разные ситуации. Надо контролировать эмоции и показывать лучший теннис», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.
Следующим соперником первой ракетки России станет в Шанхае представитель Канады Вашек Поспишил.
- 8 октября 2019
-
21:55
-
20:58
-
18:28
-
18:18
-
17:18
-
16:44
-
16:21
-
16:14
-
15:55
-
15:14
-
15:03
-
14:54
-
14:28
-
14:28
-
14:16
-
13:36
-
13:04
-
12:33
-
12:25
-
11:24
-
11:15
-
10:56
-
10:46
-
10:26
-
10:05
-
09:33
-
09:17
-
00:55
-
00:14
- 7 октября 2019
-
23:36
-
23:00
-
20:47
-
20:36
-
19:53
-
18:12