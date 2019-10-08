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Ана Иванович — Швайнштайгеру: чудесная карьера, любовь моя!

Ана Иванович — Швайнштайгеру: чудесная карьера, любовь моя!
Теннис 0

Победительница Открытого чемпионата Франции 2008 года сербка Ана Иванович поздравила своего мужа, немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера, с завершением игровой карьеры.

«Чудесная карьера, любовь моя! Не могу дождаться, когда начнутся новые приключения в нашей семье. Горжусь. Мы любим тебя», — написала Иванович в «Инстаграме».

Иванович — бывшая первая ракетка мира. В общей сложности Ана завоевала 15 титулов на соревнованиях WТА в одиночном разряде. Швайнштайгер — восьмикратный чемпион Бундеслиги и семикратный обладатель Кубка страны. В составе сборной Германии он стал чемпионом мира — 2014 и вице-чемпионом Европы 2008 года.

За «Чикаго Файр» Швайнштайгер выступает с 21 марта 2017 года. В MLS Бастиан перебрался после того, как длительное время выступал за «Манчестер Юнайтед».

Запись доступна на странице Иванович в «Инстаграме».

Швайнштайгер объявил о завершении карьеры
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