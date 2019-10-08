Маррей во время ссоры с Фоньини в Шанхае посоветовал итальянцу «заткнуться»

Британский теннисист Энди Маррей не смог преодолеть второй круг «Мастерса» в Шанхае. 32-летний уроженец Глазго в трёх сетах проиграл итальянцу Фабио Фоньини со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:7 (2:7).
В третьем сете при счёте 5-5 и 15:15 Фоньини крикнул под руку британцу, когда тот бил с лёта у сетки. Маррей выразил недовольство, однако итальянец попросил соперника перестать жаловаться. Затем Энди взял гейм на подаче Фабио и во время перехода Фоньини повторил, что британцу следует прекратить возмущаться. После этого Маррей обратился к судье, а когда итальянец вмешался в дискуссию, уроженец Глазго сказал Фоньини: «Заткнись».
Напомним, за умышленную помеху во время розыгрыша предусмотрено предупреждение за неспортивное поведение. Однако арбитр сказал Фабио: «Тебе не стоило кричать. Давайте просто играть в теннис».
В итоге на решающем тай-брейке Маррей уступил Фоньини.
Видео доступно на странице Tennis TV в «Твиттере».
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